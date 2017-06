キヤノン「EOS 6D Mark II」。同社オンラインショップにおける販売予定価格 (税別) は、ボディ単体が225,000円、「EF24-70 F4L IS USM レンズキット」が327,000円、「EF24-105 IS STM レンズキット」が269,000円。この写真で装着しているEF24-105mm F4L IS II USMはキットレンズではない