声優・寺島惇太に聞く、劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』- 監督の「もっとセクシーに」に応えました

寺島淳太(てらしま じゅんた)。8月11日生まれ。長野県出身。ケンユウオフィス所属。主な出演は『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』一条シン役、『アイドルマスター SideM』大河タケル役、『TSUKIPRO THE ANIMATION』藤村衛役、『イナズマイレブンGO』雪村豹牙役など