「フレームアームズ」シリーズ「RRF-9/A レヴァナントアイ・イーギル：RE」など注目アイテムが登場 - コトブキヤ新製品撮影会2017

フィギュア・プラモデルメーカーのコトブキヤは5月25日、東京・千代田区「コトブキヤ 秋葉原館」5階のイベントスペースにて、メディア向けの新製品撮影会を開催した。

会場には海外映画系フィギュア、プラモデル、美少女フィギュア、女性向けグッズといったバラエティに富んだ2017年後半に発売予定の製品が並んだ。人気の高い「ギガンティックアームズ」シリーズをはじめ、「YSX-24RD/NE ゼルフィカール/NE:RE」「NSG-04θ ヴァイスハイトθ:RE」といった「フレームアームズ」シリーズのプラモデルが登場。

また、「ARTFX キャプテン・アメリカ」や「スター・ウォーズ」シリーズといった映画系アイテムをはじめ、6月には「ARTFX J 燭台切光忠」や「ワンコインミニフィギュアコレクション 黒子のバスケ LAST GAME」、『ユーリ!!! on ICE』のぬいぐるみマスコットシリーズなど、新製品が続々ラインナップする。

もちろん、今回ご紹介するフィギュアやグッズ、プラモデルのほかにも、さらなる注目フィギュアが登場予定なので、続報をお待ちいただきたい。

「DC COMICS美少女」より、2017年10月発売予定「DC COMICS美少女 カタナ」

『スーパーロボット大戦OG ORIGINAL GENERATIONS』より、2017年9月発売予定「S.R.D-S スレードゲルミル」

「フレームアームズ・ガール」より、2017年10月発売予定「フレームアームズ・ガール イノセンティア Blue Ver.」

『ゾイド -ZOIDS-』より、2017年7月発売予定「EZ-054 ライガーゼロ 帝国仕様」

『刀剣乱舞-ONLINE-』より、2017年7月売予定「ARTFX J 燭台切光忠」

『劇場版 黒子のバスケ LAST GAME』より、2017年6月発売予定「ワンコインミニフィギュアコレクション 黒子のバスケ LAST GAME」

『ユーリ!!! on ICE』より、2017年6月発売予定「ぴたぬい 勝生勇利/ヴィクトル・ニキフォロフ/ユーリ・プリセツキー」

『THE FLASH』より、2017年11月発売予定「ARTFX+ リバースフラッシュ -THE FLASH-」

