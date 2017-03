『ゼルダ』や『牙狼』とのコラボも明らかに! 『モンスターハンターダブルクロス』完成発表会

カプコンは10日、3月18日に発売が予定されているニンテンドー3DS用ハンティングアクション『モンスターハンターダブルクロス』の完成発表会を東京・品川インターシティホールにて開催。ゲストとしてテレビCMでイメージキャラクターを務めるDAIGOとお笑いコンビ・次長課長の井上聡が登場した。

『モンスターハンターダブルクロス』(以下『MHXX』)は、2015年11月に発売し、国内で330万本を達成した『モンスターハンタークロス』シリーズの正統進化バージョン。「武器」「狩猟スタイル」「狩技」を組み合わせて自分好みの狩りを体験できる新機軸ハンティングアクションがさらにパワーアップし、新たなメインモンスターや新狩猟スタイル、全ての武器種に新狩技が追加されている。

発表会には、まず『モンスターハンター』シリーズプロデューサー・辻本良三氏、『MHXX』プロデューサー・小嶋慎太郎氏、『MHXX』ディレクターの市原大輔氏が登壇し、新要素やコラボ情報を公開した。

『MHXX』では、クエスト中、ハンターに直接アイテムを届けてくれる「アイテムお届け隊」が登場。この新システムは、クエスト出発前に「お届け申請」を行い、アイテム条件を満たすことで、クエスト中にアイテムを格納したロケットがハンターのいるエリアに届くというもの。強敵との戦いや「ピッケル」や「虫あみ」が壊れた際、ガンナー系ハンターのアイテム補充にもありがたいシステムだ。

また、指定された調査対象のモンスターを狩猟することで、一度だけ追加報酬を受け取れる「本日の調査対象」や、最大レベルの装備をさらに鍛える「限界突破」といった新要素も追加された。限界突破した装備は、さらに強化が可能で、G級クエストに挑むハンターには欠かせない要素といえよう。さらにG級クエストを受注できるようになったハンターは、レベルが一定以上まで強化された武器を、いくつか生産できるようになるという。

そして、注目情報としては、『ゼルダの伝説』シリーズ最新作『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』とのコラボが決定。2017年4月24日より、セブンイレブンのセブンスポット設置店でコンテンツの先行配信がスタートする。イベントクエスト「ゼルダの伝説・力の試練」/「ゼルダの伝説・勇気の試練」をクリアすると、武器『古代兵装・弓』、防具『ハイリアシリーズ』の生産に必要な素材が、イベントクエスト「ゼルダの伝説・知恵の試練」をクリアすると、オトモ武器「コログの枝」、オトモ防具(胴)「きこなしコログ」の生産に必要な素材が入手できる。

また、アクションホラードラマ『牙狼<GARO>』とのコラボも決定し、黄金騎士をモチーフにしたコラボ武具が生産できるクエストや特別なギルドカード背景などが、ダウンロードコンテンツとして登場する(配信日など詳細は、後日発表)。そのほかアクションアドベンチャーゲーム『大神』(詳細は後日発表)や、名作アクションゲーム『ストライダー飛竜』(イベントクエストを3月18日~3月20日の3日間期間限定で先行配信)のコラボ武具が入手できるコンテンツも新たに発表された。

さらにイベントでは、「黒炎王リオレウス」装備のDAIGOと、「ディノバルド」装備に身を包んだ井上聡が応援に登場した。「黒炎王リオレウス」装備を自身のライブでも身に着けたというDAIGOは「ハンターにとっては、もう正装みたいなもの」とコメント。一方、「ディノバルド」装備の井上も「僕は、もう家着ですね」と対抗し、場内を爆笑させるも、まだ装備が体に馴染んでいないようで、スタッフによる緊急メンテが入る一幕も。

その後、完成したテレビCMが流れると、DAIGOは「"SKKS"(最高傑作)」と大絶賛。また、井上との共演についてDAIGOは「井上さんと言えばレジェンドハンター。初めて一緒に狩りに行けて頼もしかった」と喜ぶ一方、井上は「DAIGOとプレイしながら、心の奥では綺麗な奥さんいていいなとか、そんなことばかり考えてた」と当時の心境をカミングアウト。すぐさま「ちょっと! ちゃんとゲームに集中してくださいよ」とDAIGOからのツッコミが入るなど、すっかり仲良くなった様子。

その後、DAIGOと井上、ゲームプロデューサー2人による、『MHXX』のマルチプレイを披露。「ラオシャンロン」討伐クエストに挑んだ今回は、短い時間で倒すことはできなかったが、DAIGOは敵の攻撃を受け流す「イナシ」アクションや、移動式砲台によるバリスタ攻撃などを確認できた。

最後のあいさつで、井上は「役割分担もできて楽しい。『MHXX』ではやり応えが増し、細かい便利な要素が追加されているので、初心者にもぜひプレイしてほしい」とアピール。DAIGOは「みんなでプレイしても、1人で進めてもいい。狩猟スタイルや狩技も増えて、魅力のかけ算がすごい。とにかく、短くまとめると、"MHSW"(モンハン・最高・ウィッシュ)ですよ!」と締めくくり、イベントは終了した。

『モンスターハンターダブルクロス』は、3月18日に発売予定。価格はダウンロード版が5,546円(税別)、パッケージ版が5,800円(税別)。

(C)CAPCOM CO., LTD. 2015, 2017 ALL RIGHTS RESERVED. (C)Nintendo (C)KA/GARO cKA/TFC・BV (C)2011 「KIBA」KA/TFC (C)2011 KA/GARO2 (C)2012 KA/TFC