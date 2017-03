3月1日~2日、東京都内の会場にて、カシオの2017春夏・時計新製品発表会が行われた。ここでは、春夏アイテム定番のG-SHOCKイルカ・クジラモデル、通称「イルクジ」やタイアップモデルをご紹介しよう(掲載した写真はすべて、クリックで拡大表示。掲載価格はすべて税別)。

イルクジにはクワッドセンサーのMASTER OF G GULFMASTER

90年代後半から、さまざまな環境団体のサポートを続けるカシオ。2017年も「Love The Sea And The Earth」のテーマとともに、イルカ・クジラと自然の素晴らしさを伝える活動に取り組む「アイサーチ・ジャパン」(国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター)をサポートする。この趣旨のもとにリリースされるのが、G-SHOCKのイルカ・クジラモデルだ。

今回選ばれたのは、MASTER OF Gからクワッドセンサー搭載のGULFMASTER「GWN-Q1000K-7AJR」。ケースとバンドのカラーはホワイトで、液晶バックライト点灯時にザトウクジラのシルエットが浮かび上がり、バンドの遊環にも同様のイラストが刻印される。

バンドは「I・C・E・R」「All AS One」「Love The Sea And The Earth」のプリント、バックは「Love The Sea And The Earth 2017」の文字列とイラストが入った特別仕様。そのほかの機能や性能はベースモデルに準じる。スペシャルボックス付きで、価格は10万5,000円。6月発売。

海の青と太陽の赤をイメージしたトリコロール 自然に配慮したコットン外装のスペシャルボックスにセットされる

一方、G-SHOCK「GW-6901K-7JR」とBABY-G「BGR-3007K-7JR」もペアモデルとして登場。GULFMASTERと同じくホワイトのケースとバンドを採用し、液晶バックライトとバンド、遊環(GW-6901K-7JRはフロントボタンにも)にザトウクジラのシルエットが入る。バンドとバックも同様の特別仕様だ。そのほかの機能や性能はベースモデルに準じる。価格はGW-6901K-7JRが2万3,000円、BGR-3007K-7JRが2万2,000円。6月発売。